LP 03/19 – Adquisición de Consolas de Estudios para Varias Emisoras

Objeto: Adquisición de Consolas de Audio para varias Emisoras

Fecha de Apertura: 30 de Septiembre de 2019, a las 12:00 hs.

Fecha límite de Presentación de Ofertas: 30 de Septiembre de 2019, a las 11:00 hs.

Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán obtenerse hasta el día hábil anterior a la apertura.

Los interesados podrán optar entre DOS (2) procedimientos diferentes a fin de obtener el Pliego de Bases y Condiciones:

a. A los efectos de la obtención del Pliego vía internet, deberá descargarse de la Web de RADIO NACIONAL http://www.radionacional.com.ar/category/licitaciones-y-compras/

La obtención del Pliego por dicha vía no tendrá costo, y la confirmación retiro del pliego será enviada a la dirección de correo electrónico indicado en la caratula. En el mensaje se deberá indicar C.U.I.T., Razón Social o nombre y apellidos completos, los datos del procedimiento de selección de que se trate y una dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Los interesados que no cumplan con este requisito no podrán presentarse a cotizar. No será válido, la descarga del Pliego por intermedio de otros sitios de Internet.

b. Retirar el Pliego de Bases y Condiciones en el DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COMPRAS de RADIO NACIONAL, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2977, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

Lugar de Presentación y Apertura de Ofertas: Televisión Pública Argentina, sita en Av. Figueroa Alcorta 2977, CABA

Descarga de Pliego: PLIEGO LP 03-2019