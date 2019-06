Louis Amstrong, Morrisey, Kathy Webster y más elegidos de Larrea y Flores

En una nueva emisión de Mira lo que te traje Larrea inicia el programa con material musical de Louis Amstrong y una versión fabulosa de All of Me del cantante estadounidense. Por su parte, Bobby Flores presentó a Steven Morrisey, el músico británico. Este bloque cerró con algunos tangos que eligió Héctor como final del segmento.

En el segundo bloque, Flores introduce a la cantante Kathy Webster, quien grabó muy pocos discos. El tema que eligió fue Two fifty Mama, un estilo y una voz particular del blues. Larrea habla en este segmento del programa de la Payada y una letra que escribe Yupanqui sobre un gaucho que va de pago en pago, Luis Acosta García.

Para el final de Mira lo que te Traje Bobby Flores, deja una canción de Santiago Elizalde, “Más Allá del Horizonte”.