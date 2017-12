Los trabajadores de La Colina siguen de paro por falta de pago

Desde este jueves, empleados de La Colina llevan a adelante una medida de fuerza porque no han cobrado sus haberes. Les entregaron $6.500 a cuenta del mes de noviembre. No han cobrado el resto del mes, ni el aguinaldo y ya venció la primera quincena del mes de diciembre.

Rubén Castro delegado de los trabajadores, en representación del sindicato de la alimentación, expresó que “ya es insostenible esta situación que estamos viviendo con nuestras familias”. Dijo que la empresa no se hace responsable del pago de la gente y que están reclamando “el mes de noviembre, el aguinaldo ya vencido; nos entregaron 6.500 pesos a cuenta de noviembre y hasta la fecha ni el patrón da la cara ni nadie responsable dice si va pagar, si no va a pagar” –se quejó el hombre.

Dado la falta de repuesta a los reclamos, Castro aseguró que continuarán con la medida “hasta tanto se haga efectivo el pago”-advirtió.

“Por tiempo indeterminado vamos a estar acá frente a la planta-dijo- en la calle Callao, para que el pueblo sepa y se entere el país, qué es lo que pasa con La Colina.”

Las 100 personas que son los empleados permanentes de la fábrica no están elaborando en estos momentos sino preparando las máquinas para la próxima etapa “pero, también tenemos el problema que no sabemos si se va a trabajar porque no apareció más hojalata, no tenemos azúcar, que son los insumos básicos para la próxima temporada y no los tenemos”-comentó el delegado. A los permanentes se le suman los aproximadamente 800 empleados temporarios cuya fuente de trabajo, también peligra.