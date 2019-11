Los super ratones

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Geschichte des Rock&Rolls in Argentinien

Die Band entstand 1985 als Fernando Blanco (Bass und Stimme) Person, (Schlagzeug und Stimme) kennenlernte und beide beschlossen, zusa mmen zu arbeiten. Blanco lud den Gitarristen Oscar Granieri, einen ehemaligen Klassenkameraden von ihm ein, mit ihnen in der Garage seines Hauses in Mar del Plata zu proben. Das war in ihrem letzten Schuljar…

Wir hörten die Songs: “¿Puede tu mono bailar a-go-go?” und “Cómo estamos hoy”

Text: Gustavo Ríos

Technik: Laura Cristaldo

Stimme: Rayén Braun