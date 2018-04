Los Spurs,con Ginóbili,visitan a Los Angeles Clippers rumbo a los play offs

San Antonio Spurs, con el escolta argentino Emanuel Ginóbili, intentará dar otro paso en busca de la clasificación para los playoffs cuando visite esta noche a Los Ángeles Clippers por la fase regular de la NBA.

El cotejo se disputará en el Staples Center angelino, desde las 23.30 de Argentina, por la Conferencia Oeste, que sólo tiene clasificados a Houston Rockets, Golden State Warriors (vigente campeón) y Portland Trail Blazers, y tiene a siete franquicias.

Los Spurs, que tienen un récord de 45 triunfos y 32 derrotas y se posicionan cuartos, llegan con el incentivo de haber vencido en su pasada presentación a Houston Rockets, el equipo de mejor campaña en la temporada.

Los Clippers, con 41-36, están décimos y necesitan un triunfo para poder ingresar entre los ocho mejores que iniciarán los cuartos de final de los playoffs.

Esta noche, luego de que ayer no hubo actividad por haberse jugado la final del certamen universitario (NCAA), jugarán también:

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors, Philadelphia Sixers-Brooklyn Nets, Miami Heat-Atlanta Hawks; New York-Orlando Magic; Chicago Bulls-Charlotte Bobcats; Houston Rockets-Washington Wizards; Milwaukee Bucks-Boston Celtics; Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers; Denver Nuggets-Indiana Pacers, Utah Jazz-LA Lakers, Phoenix Suns-Sacramento Kings.

Principales posiciones:

+ Conferencia Este: Toronto Raptors 55-21, Boston Celtics 53-23, Cleveland Cavaliers, Philadelphia Sixers 46-30, Indiana Pacers 46-31, Washington Wizards 42-35 (todos clasificados), Miami Heat 41-36 y Milwaukee 41-36, Detroit Pistons 37-30.

+ Conferencia Oeste: Houston Rockets 62-15, Golden State Warriors 56-21, Portland Trail Blazers 48-29 (clasificados), San Antonio Spurs 45-32, Oklahoma City Thunder 45-33, Utah Jazz 44-33, Minnesota Timberwolves 44-34, New Orleans Pelicans 43-34, Denver Nuggets 43-34 y LA Clippers 41-36.