Los Pumas hicieron historia ante Los All Blacks

Finalmente llegó, se hizo esperar, tantas veces se estuvo cerca y solo se había conseguido un empate 21 a 21 que se lucia con orgullo, se había logrado en el estadio de Ferrocarril Oeste, en la Ciudad de Bs. As., en 1985 y esos 21 puntos los había marcado un tal Hugo Porta,

Treinta y cinco años después de lo que se había considerado casi una hazaña y con 28 derrotas a cuestas, en el marco del torneo Tres Naciones, en Sídney Australia, en un año tan atípico y desolador, producto de la pandemia global, se consiguió ese tan ansiado e histórico triunfo ante Nueva Zelanda, si! ante los poderosos All Blacks, que marcará por siempre a este equipo, hoy conducido tácticamente por el Lobo Ledesma, que en tantas oportunidades se había quedado en las puertas de poder saborear una victoria ante estos “monstruos” del Rugby mundial.

Fue 25 a 15 con 25 puntos del tucumano Nico Sánchez, con 5 penales, un try y su posterior conversión, logro personal dentro de una jornada de gloria que quedará atesorada en la memoria del deporte nacional.

