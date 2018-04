“Los porteños no entienden que los provincianos tenemos que viajar”

El senador Nacional por el bloque Unidad Justicialista, Adolfo Rodríguez Saa, habló con la prensa hoy varios temas, desde la intervencion del PJ hasta el canje de pasajes pasando por la pelea con su hermano el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

El senador puntano estaba tomando un café con su esposa Gisela Vartalitis en un local del centro de la ciudad.

Con respecto a la intervención del Partido Justicialista, dijo: “los jueces no deben entrometerse en la vida de los partidos. Salvo caso gravísimos que no es el caso del PJ”.

Sobre la relación con el presidente de la Nación dijo que es “muy cordial”.

También se le preguntó por su relación con su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saa, “es excelente”, y agregó:

“Se dice que hay una interna, pero no existe, el Partido Justicialista de San Luis está absolutamente unido, hay diferentes pensamientos en algunos temas. eso no afecta la relacion que tengo con mihermano”

En cuanto a su posible candidatura para gobernador dijo: “yo me estoy preparando para ser pre candidato”.

Finalmente, se le consulto por las críticas a distintos legisladores por “canjear pasajes”, por plata.

A lo que Rodríguez Saa, aseguró: “Yo no he sido cuestionado, sobre el sistema de pasajes no entienden los porteños que los provincianos tenemos que viajar. Me parece correcto que el Estado nos paguen los pasajes para asistir a la asamblea”.

Y sobre la re pregunta, “¿canjeo o no canjeo?”, contestó: “¿qué es canjear pasajes?, lo que hace Lilita Carrió no es lo que hago yo”.

Sin embargo hoy, en Radio Nacional, el periodista Martin Candalaft, de Canal 13,

brindó detalles de la investigación que llevó adelante sobre el canje de pasajes de legisladores nacionales. En el Ranking figura el actual SenadorNacional Adolfo Rodriguez Saa.

“Yo cuando hice la investigación nos centramos en el periodo de Enero del 2017 a Febrero del 2018. En el ranking de los que más canjeaban estaba Rodriguez Saa y Lilita Carrió. En el caso de Adolfo Rodriguez Saa canjeó todos los pasajes por dinero en efectivo, aproximadamente 300 mil pesos. Van a ventanilla y los canjean por dinero en efectivo o se los depositan en sus cuentas. Ese es el sistema que había y es por eso que muchos se llevaban un sobresueldo de casi el 50%”, aseguró el periodista.