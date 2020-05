Los países que “abrieron” la economía “no tuvieron buenos resultados”

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista radial en la que remarcó que los países que “abrieron” la economía “no les fue bien”, y aseguró que Argentina y el mundo atraviesan una situación excepcional por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, aseguró que admira a “sociedades como la sueca” pero señaló “que no tuvo los resultados de los países que hicieron una cuarentena más estricta. A los que salgan a la calle a trabajar, les digo que el mundo es otro. Todo ha cambiado”, insistió.

En tanto, consideró que “hubo un proceso de degradación del Estado” durante la anterior gestión macrista y recordó que recibieron un país con hospitales construidos que “nunca se inauguraron”, citando el caso de la provincia de Buenos Aires.

Fernández sostuvo que “hay una millonada de personas que están fuera del sistema” que cuesta mucho identificarlos, al referirse a la implementación del programa IFE durante la pandemia de coronavirus, y señaló que una de las causas de la informalidad es la evasión impositiva.

“Hay una millonada de gente que está fuera del sistema por una política de flexibilización que hubo en los últimos años. Al Estado le cuesta mucho identificar a la gente por la informalidad que hay. Algo que sucede porque no se paga impuestos”, indicó.

Asimismo sostuvo que “hay un empresariado consciente e infinitamente solidario” que, por ejemplo, ha hecho donaciones anónimas para construir hospitales.

En cambio, aseguró, hay otros que “dicen cosas que no ayudan” y “la gente se da cuenta”, en particular cuando se refieren a que hay que “pagar la deuda” de cualquier forma y dejó claro que no es partidario de “generalizar”.

Además, el Presidente se refirió a la renegociación de la deuda externa y afirmó que “el deseo” del Gobierno es “no entrar en default, pero advirtió que Argentina “está dispuesta a pagar lo que está en condiciones de pagar”.

En ese sentido aseguró que su gobierno está “trabajando muy bien con el Fondo” Monetario internacional, elogió la conducción del organismo “técnica y razonable, no dogmática, que lee con sentido común la economía” y dijo que el mensaje es que Argentina “quiere negociar” y “se equivocan los que piensan que no queremos pagar”, para concluir que “la decisión es pagar lo que Argentina puede pagar”.

Por otro lado, Fernández se refirió a la administración de la cuarentena y aseguró que para que la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio funcione “tiene que haber una responsabilidad de la gente” para que esas medidas de apertura no se retrotraigan.