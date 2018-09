Los monotributistas deberán emitir su factura de manera electrónica

Desde el lunes los monotributistas de la categoría E deberán emitir su factura de manera electrónica, esta obligación comprende a aquellos que tienen con ingresos anuales de entre $ 322.500 y $ 430.100.

Asimismo en no todos los casos regirá la exigencia, la excepción es para las operaciones que se realicen con consumidores finales, o un profesional médico que le cobra de manera particular al paciente. En esos casos, la obligación de no facturar más en papel regirá a partir del 1 de abril de 2019.