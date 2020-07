Los mapuche tenemos que decidir si es la descolonización o autodeterminación

Yo estoy completamente al tanto de lo que está pasando con ellos en los distintos lugares que están en huelga de hambre en la ciudad de Temuco, en la ciudad de Angol y en la ciudad de Lebu que se encuentre en la 8° región cerca de Concepción, se ha sumado otro grupo de mapuche que están todos presos por situación de lucha respecto de las tierras, entonces estamos prácticamente a 70 días de una huelga verdaderamente prolongada, una huelga liquida llama de manera especial la atención la capacidad del machi Celestino Córdova y el resto de los huelguistas tener tanta capacidad su organismo de resistir un prolongada huelga, que para muchos resulta inexplicable pero así es la situación y así esta incluso teníamos in formación que el iba a iniciar una huelga seca en definitiva lo que significaría que halla un desenlace en los próximos días, próximas horas porque su estado de saludo esta bastante deteriorado desde el punto de vista medico le han hecho muchos exámenes informes públicos y con esto de la huelga seca podría haber un desenlace lamentable en las próximas horas…

En la región de la Araucanía se ha logrado contener, mitigar, respecto de las entrevistas que hemos tenido en los meses anteriores, mayo, abril verdaderamente ha sido muy creciente, hoy día se ha logrado mitigar sin embargo ha habido un numero creciente en el sentido de algunas comunas por ejemplo en Lonquimay que en ese momento había 9 y hoy día estamos cerca de un centenar de contagiados, Lonquimay una comuna del 80 % mapuche pehuenche de la misma manera de la comuna de Galvarino allí no había mas de 8 personas y hoy día hay un centenar de personas y todos son mapuche de la misma manera en Lumaco en ese momento habían 6 personas y hoy día hay más de 40 personas o sea en cuanto a la población universal de la Araucanía se ha logrado mitigar, pero en cuanto a lo que son las comunas ha logrado una etapa creciente…

Efectivamente Chile esta en un proceso constituyente y los mapuche y mi persona nos hemos preguntado si debemos participar los mapuche de este proceso constituyente y consideramos que es un proceso incierto orgánicamente, en segundo lugar los contenidos pueden resultar cualquier cosa en definitiva podemos transitar de 2 siglos de negación del Estado chileno con el pueblo mapuche y podemos llegar a un reconocimiento que produce la domesticación y colonialismo revisado lo que son los reconocimientos constitucionales en América latina y el Caribe queda claro que los reconocimiento constitucionales con los pueblos indígenas no han sido eficaces no han sido suficientes excepto en algunos países como Venezuela que ha reconocido bastante más derechos y México que ha incluido el concepto de la autodeterminación el resto mismo revisar lo que sucede en la Argentina la constitución Argentina dice que son previo, los pueblos originarios porque no usa el concepto pueblo indígena dice que los pueblos originarios son previo al pueblo nacional argentino, cuando revisamos que derechos tienen esos pueblos originarios no tienen ningún derecho son argentinos en definitiva eso es un reconocimiento meramente formal, meramente folclórico para cumplir una formalidad institucional…

Así lo planteo Aukan Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, Wullumapu, chile, al “Regreso informativo de la tarde”