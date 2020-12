“Los juicios por jurados son una puerta a la democratización de la Justicia”

Valeria Romero, abogada, integrante de Justicia Legítima Nordeste y conductora de Justicia en Sintonía, de Radio Nacional Resistencia, reflexionó sobre la aplicación de los juicios por jurados que “en realidad, son una deuda de la Constitución Nacional desde 1853 y también de la chaqueña desde su provincialización. Esto de poner a doce personas que tuvieran una impresión sobre las pruebas para determinar culpabilidad o inocencia, no es una institución novedosa. Es una figura que ya se aplicaba en el siglo pasado. Recién estamos implementando una norma que venía con una concepción de Justicia que está más orientada a lo comunitario“, afirmó.

Romero dijo que nuestro sistema judicial está muy basado en la cuestión técnica o en el saber privilegiado de un sector. “El sistema sigue siendo de partes, donde la sociedad no puede mirar sino hasta la sentencia, antes no. El juicio por jurado no es una varita mágica que viene a democratizar a la Justicia. Sin embargo creo que es la puerta para que la comunidad se involucre en el proceso. Es muy importante este paso para la sociedad y, en sentido inverso, para las corporaciones“.