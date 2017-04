Los investigadores creen que Micaela fue estrangulada

Los investigadores del crimen de Micaela García, encontrada asesinada en la ciudad de Gualeguay, creen que la joven murió por estrangulamiento ya que presentaba “marcas en el cuello”, informó hoy el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein.

Fuentes judiciales dijeron a Télam que si bien esta tarde se intentó avanzar en la autopsia al cuerpo de la víctima, a raíz del avanzado estado de descomposición del mismo la diligencia se pospuso para mañana.

En ese sentido, Maslein precisó que la operación está a cargo del médico forense Walter Aguirre y se llevará a cabo en la morgue del municipio Oro Verde, cercano a la capital de Entre Ríos.

Según el comisario general, el cuerpo de Micaela (21) fue encontrado en “un estado de descomposición muy importante, desnudo y con marcas en el cuello”, lo que refuerza la hipótesis de haya muerto estrangulada.

El crimen de Micaela generó una gran consternación a nivel nacional, al punto que el presidente Mauricio Macri cuestionó al juez de Ejecución de Penas entrerriano Carlos Rossi, quien le concedió la libertad condicional al principal sospechoso ahora detenido por el caso, Sebastián Wagner (30), quien había sido condenado a 9 años de prisión por dos violaciones.

“El sistema se equivocó o él (por Rossi) no entendió la dimensión de su tarea; este tipo de jueces no los podemos tener, no se puede tener un juez que cree que la vida es opinable”, afirmó Macri.