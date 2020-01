Los hipotecados UVA evalúan realizar una marcha a nivel nacional

A principios de enero, el Gobierno extendió por un mes el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA. Sin embargo, en un contexto de crisis económica y alta inflación, los hipotecados piden otras medidas y evalúan realizar una marcha en todo el país.

Así lo afirmó la integrante de los Hipotecados UVA Autoconvocados, Claudia Pilo. En diálogo con la Radio Pública, dijo que la medida se recibió “más o menos” y afirmó que “no beneficia a todos los hipotecados”. “El congelamiento que se dispuso es una prolongación de la medida que tomo Macri el año pasado, que es congelar la cuota hasta diciembre. Se congela la cuota, pero no para todos los hipotecados, sólo para aquellos que sacaron un crédito aproximando de 140.000 uvas”, explicó.

En este sentido, dijo que que atraviesan una situación de “incertidumbre total” y reclamó que el Gobierno los convoque a una mesa de diálogo. “Estamos pidiendo ser convocados a una mesa de diálogo donde podamos aportar ideas, aportar soluciones,ser parte de esa mesa de diálogo. Nosotros, mejor que nadie, sabe cuál es el problema de los hipotecados, la problemática y lo que estamos padeciendo”.

“Los ejes prioritarios son contemplar a las familias que se quedaron sin trabajo, porque, en este contexto de crisis económica, hay muchas familias que se quedaron sin trabajo, y hay muchas familias que no se quedaron sin trabajo pero que adeudan cuotas, porque no las pueden pagar. Y, por otro lado, estamos pidiendo, como medida de máxima, salir del sistema de indexación, que claramente es una usura y es un fracaso”, indicó. “Queremos pagar nuestras casas en condiciones dignas, con una hipoteca justa. No es justo que todo el peso de la inflación de estos cuatro años este soportado en la espalda de los hipotecados”, agregó.

En abril de 2016, cuando el presidente Macri anunció el lanzamiento del programa, la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) era de $14,05. En diciembre de 2019, se ubicó por encima de los $45. En casi cuatro años, aumentó un 227%. “Este sistema es insostenible a través del tiempo”, sostuvo.

Por último, Pilo pidió una solución de fondo, realizó un análisis de la experiencia que vivieron con las medidas del ex presidente y adelantó que evalúan una marcha “a nivel nacional” porque la problemática “es gravísima”. “La experiencia es terrible y es de una desesperación terrible. Macri largó estos créditos como respuesta a una política publica de viviendas, promocionada por le Estado, y nos soltó la mano ante el sistema financiero”.