Los hinchas de San Martín de Tucumán no podrán viajar contra Flandria

El momento de San Martín de Tucumán despertó gran entusiasmo entre sus hinchas que quieren viajar a Buenos Aires para presenciar el partido ante Flandria. Sin embargo, el presidente del Santo, Roberto Sagra, recalcó que no habrá posibilidad de presencia visitante en la cancha del Canario. “Hablé con el presiden de Flandria, Pablo Gatti, pero es entendible que no permitan la presencia de público visitante. Ellos se están jugando el descenso y es totalmente entendible. Si ellos pierden descienden de categoría. En otra situación ellos nos hubiesen recibido. El hincha de San Martín tiene que saber que no va a poder entrar.