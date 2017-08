Los familiares de Daiana Garnica denuncian que la Justicia no investiga el caso de la joven

A tres meses de cumplirse la desaparición de Daiana Garnica, la joven que salió de su casa en Alderetes para acompañar a su vecino Darío Suárez para hacer una compra, los familiares de la adolescente protestaron esta mañana en Tribunales porque entienden que la Justicia no hace todo lo necesario para que Daiana aparezca con vida. “La Justicia no tiene la solución y lo tiene al imputado detenido. En las llamadas de teléfono está la información. Este delincuente –Suárez- vendió a mi hija. La Justicia hace todo mal. En la comisaría de Alderetes no nos quisieron recibir la denuncia en un primer momento”, alertó Susana Cisneros, madre de Daiana.