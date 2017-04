“Los dirigentes de AFA son sindicalistas,no saben nada de fùtbol”,afirmó Bauza

El paso de Edgardo Bauza por la Selección Argentina ya es historia. La nueva dirigencia a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino decidió cesantearlo y su ciclo se redujo a apenas ocho meses en el cargo y ocho partidos por Eliminatorias. Sin embargo, el Patón, en diálogo con el diario La Capital, de Rosario, reconoció que ya sabía que su despido era cosa juzgada aún antes de que la AFA tuviera nuevo presidente. “Yo estaba afuera de la Selección antes de que Tapia asumiera”, manifestó.

“Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”, agregó el santafesino sin filtros. Y también se mostró crítico con el rol que jugaron algunos medios cuando afirmó: “Los mismos voceros a los que les pedían que digan tal o cual cosa eran los que me avisaban. Pero como no son mis formas y nunca las serán, me mantuve indiferente”.

En una extensa charla con el medio santafesino, el Patón criticó las formas que habían tenido para comunicarle la decisión y el desgaste mediático al que lo habían sometido. “Le dije a Tapia que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían”, manifestó.

Sin filtros como quien ya no tiene nada que perder, Bauza no se guardó nada a la hora de hablar de la nueva dirigencia de AFA. “Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”, agregó de forma lapidaria.

Al reconocer que Tapia no sabía de fútbol, el Patón le apuntó a Daniel Angelici, vicepresidente 1° de AFA. “Obviamente la decisión la tomó él. Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas”, acusó el exentrenador de la Selección, y agregó: “Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor”.

Dolido por el destrato sufrido pero más por la oportunidad perdida de dirigir en Rusia 2018, Bauza admitió: “La amargura fue porque dirigir en un Mundial era lo único que me faltaba como profesional. Era lo que completaba mi carrera”.

“Cometí errores pero no tantos como los que marcaba parte de la prensa. Un error fue manejarme con la prensa como lo había hecho siempre. Hablaba con todos y hablé demasiado; después entendí que me había equivocado”, reconoció.

Además, se refirió a su sucesor, que aunque aún no está oficializado se sabe que será Jorge Sampaoli. Sobre el actual DT de Sevilla expresó: “Me divierte que lo niegue (haber hablado con AFA mientras él seguía siendo el técnico de la Selección). Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados”.