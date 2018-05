Los Derechos de la Salud, de Florencio Sánchez

Virginia Lago junto a un elenco de primeros actores, interpretan la obra de Florencio Sánchez, Los Derechos de la Salud. La obra trata de Luisa, Esposa y madre aún joven que ha ido perdiendo los derechos de la vida. No es su enfermedad lo que la condena, sino la conmiseración de su marido y su hermana que han ido acostumbrándose prematuramente a una muerte que todavía no llega. Una historia familiar cruzada por las connotaciones de una enfermedad paradigmática de comienzos de siglo: la tuberculosis. Pero en otro plano, lo que se desarrolla es la serie de estrategias que adoptan los habitantes de la casa para convencer a la enferma de que lo suyo no es grave. Sumado a esto, se nos ofrece la imagen auto condenatoria y exagerada que la enferma insinúa de sí misma, con deseo y temor, para saber la verdad.