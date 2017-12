La ex diputada fue denunciante de varias causas contra ex funcionarios kirchneristas, entre ellas la que hoy tiene detenido a Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner.

“Los delitos existieron y las pruebas están, la justicia no puede seguir mirando para otro lado”.

En diálogo con Border periodismo, Stolbizer dio detalles de la investigación y recordó que el primo del ex mandatario se dedicaba a gestionar las obras públicas y millones y millones de lo que se robó, “fue dinero que le sacaron a la gente que no recibió sus viviendas, sus rutas sus redes de agua…”.

La ex legisladora recordó que la mayoría de las causas que involucran a ex funcionarios de la gestión anterior han tenido ya varias detenciones y pruebas suficientes como pasar a la siguiente etapa judicial que es la elevación a juicio y que finalmente se encarcele a los culpables.

En este contexto pidió que además la justicia avance para tratar de recuperar el dinero y los bienes que el Estado perdió en estas maniobras.