Los Ángeles de Grand Bourg tienen su estrella, a dos años de la tragedia

Esta mañana, a dos años de la fatal tragedia en la Cuesta de los Terneros, en la que perdieron la vida 15 personas, la mayoría niños y adolescentes integrantes de la academia de danzas Soul Dance, oriunda de la localidad bonaerense de Grand Bourg.

Esta mañana quedó oficialmente instituido el nombre del lugar del siniestro, que por ordenanza municipal se denomina desde hoy “Curva de los Ángeles” y se pintaron estrellas amarillas en el pavimento, para evocar a los fallecidos.

Participó del acto el Padre Francisco Alarcón, quien ofició una misa.

Paola Pardini, mamá de Flor Pardini, de 16 años, una de las víctimas de la tragedia, dijo a LV4 que continúan con el reclamo de justicia.

“Necesitamos que se concientice, que esto se haga público, para que no vuelva a pasar, que no se vuelvan a arriesgar vidas, como lo hicieron con la vida de nuestros ángeles. Ellos tenían que seguir viviendo. La verdad es que nosotros. Como familia, nos mataron en vida, estamos destruidos y todos los días de nuestra vida, desde hace dos años, no lo podemos creer”.

Pardino responsabilizó al municipio de Malvinas Argentinas, que habilitó el viaje del micro con documentación falsa y recordó que no hay ninguna persona señalada como responsable de lo ocurrido.

“Esto empezó con la compra del micro, por parte de una empresa familiar fantasma, los profesores son una lacras que lucraron con el dinero de los chicos. Alquilaron un micro por el que pagaron menos de la cuarta parte de lo que se había juntado. No les importó nada. La corrupción y la avaricia está de la mano con esta gente”.

Los familiares de las víctimas llegaron acompañados de una abogada, representante del la ONG Familias por la vida.

“Necesitamos un poquito de paz, porque este dolor se hace cada día más grande. Este dolor no se va a ir y Flor no va a volver, pero hay muchos chicos que quedan, por esos chicos queremos cortar con todos estos corruptos. Necesitamos justicia por favor y que nos ayuden”.

Al mismo tiempo agradeció el apoyo de los sanrafaelinos, lugar en el que dijo sentirse en su casa.

También fue parte de la actividad la Auxiliar Alejandra Riarte, primer efectivo policial que llegó al lugar del accidente.

Finalmente el concejal Daniel Herrera, autor del proyecto de denominación “Curva los Ángeles” mencionó que comenzó a trabajar en la iniciativa a pedido de Alberto Villa y su esposa.