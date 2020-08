Lorenzo: “El proyecto de reforma judicial es un feng shui carísimo”

La jueza de Garantías de la Tercera Circunscripción judicial, Leticia Lorenzo, participó del programa de debate Profundidad de Campo que se emite los sábados de 11 a 12 por Nacional Zapala y que cuenta con la participación de Gastón Calabró y Pablo Szeinkierman. “Estas cosas me desilusionan demasiado”, dijo sobre la reforma judicial planteada por el presidente Alberto Fernández, al tiempo que se preguntó “¿dónde está la vocación federal?” en referencia a la generación de cargos sin tomar en cuenta cargos procesales y a un “copie y pegue” de un proyecto plantado por el gobierno de Macri. “La grandilocuencia es un problema siempre”.

“La justicia federal administra el 5% del ingreso judicial país, es la más cara y no tiene capacidad de terminar los casos”, dijo y ejemplificó que “si hay que aplicar la política neoliberal en un lugar, el achique y el ajuste, es en la justicia federal, hay que limitarla y pensar hasta qué punto necesitamos que sea federal todo lo que hoy es federal”.

Lorenzo puso como ejemplos de reforma las desarrolladas en las provincias de Santa Fé y Neuquén. Sobre las investigaciones dijo “cuando metemos a los jueces no podemos garantizar que nadie controle esas investigaciones”. “¿Qué lugar le damos a la justicia no penal en las reformas?” se preguntó y dijo que la gran deuda pendiente es qué respuestas se dan desde la justicia no penal porque si se dan de manera lenta y mala todo se termina volviendo más violento y termina penalizado. Sobre la relación entre la justicia y los servicios de inteligencia dijo que esta es “inadmisible” y que históricamente han tenido “vínculos inconfesables”.

Otro de los temas tratados fue la actuación del fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, acerca de sus dichos en una radio de la comarca petrolera y la violenta interpelación a una periodista del canal C5N. Para Lorenzo es necesario que cada tanto los jueces den muestras de idoneidad. “No hay proyectos para decir ‘te expulso’, sino ‘te aviso, te miro con más cuidado'”. En este sentido dijo que si bien cabe la advertencia y el llamado a la reflexión, “tenemos un gran campo de impunidad para decir lo que queremos”.

Gastón Calabró sumó al debate la importancia de una revalidación de funcionarios, a lo que Lorenzo dijo que “es una obligación republicana, cada determinado tiempo, dar nuevas muestras de idoneidad técnica y psicofísica”. “Hoy en día no estamos discutiendo sobre nada de eso”, dijo la jueza.

Por su parte, Pablo Szeinkierman remarcó la hipocrecía que existe en el Poder Judicial. “Con estos temas

los cambios tienen que ser culturales” dijo y ejemplificó con una propuesta que realizó hace unos años de constituir un jurado popular para los jury de enjuiciamiento.

“Yo estoy orgullosa de trabajar en el Poder Judicial neuquino” dijo luego Leticia Lorenzo, porque “es como un adolescente del poder judicial y eso le permite avanzar” a diferencia de los casos de dos provincias con sistemas más antiguos como Córdoba y Tucumán. Pero luego añadió que “a nivel provincial seguimos entrampados en lo que nos pone el Consejo de la Magistratura”. “Tenemos que empezar a debatir los perfiles que queremos” remató.