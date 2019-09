Lona fue condenado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº2 de Salta condenó hoy al ex juez federal Ricardo Lona a quince años de prisión en un fallo que tuvo disidencias. Lona fue considerado partícipe secundario y autor de encubrimiento en el caso del secuestro, desaparición y muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Hasta que la condena no sea firma, el condenado no irá a la cárcel. Recordemos que Lona era el único juez federal de Salta durante el terrorismo de Estado, cuando Ragone fue secuestrado y desaparecido.

