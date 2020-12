Lo último, lo nuevo y lo mejor de Nadia Podoroska, Flor Lovaglio y Mavi Díaz

En comunicación con Soy Nacional, Nadia Podoroska. Nacida en Rosario, desde chiquita juega al tenis. Desde entonces se sacrificó, compitió y sufrió, pero gracias a eso llegó al puesto número 47 del ranking de la WTA (Women’s Tennis Association), arrancando en el puesto 255, gracias a su excepcional presentación en Roland Garros.

“Desde los 5 años que juego, siempre con pasión y fanatismo. El tenis fue el deporte que más practiqué. Y llegar a ser profesional fue gracias a la elección de los torneos que de chiquita me anoté y me terminó yendo bien”

Las lesiones y los problemas surgidos fueron un impedimento durante la construcción de su carrera, pero la ilusión y el deseo de poder llegar a ser una tenista profesional la impulsó sobre ellas. Sumado al apoyo incondicional que tuvo de joven.

En la misma línea, la tenista aseguró que, “siempre me acompañó la música. El tenis es un deporte solitario y ella siempre me levantó el ánimo y me acompañó, especialmente la música y la radio argentina”

Ahora le deparan varios torneos, muchos postergados por la pandemia, pero le espera un año fuertísimo, lleno de desafíos.

“Vamos por otra de oro”

Flor Lovaglio es cantautora, actriz y maestra de canto. Tiene una escuela de música llamada “El estudio”, y también es coach de varios artistas.

Ella, en la plenitud de su creatividad, se embarca en diversas producciones propias que estará publicando en lo que queda del año y para el próximo año, sumado a múltiples deseos y proyectos para completar sus aspiraciones musicales.

Soy una nerd de los instrumentos, mientras más los estudio, mejor suenan

En conversación con Mavi Díaz, quién además de ser la directora de Radio Nacional Folklórica, lanzó su primer concierto streaming, en el marco del ciclo Tasso Virtual, el 28 de noviembre, el cual estará disponible durante 6 meses.

Ella explicó porque quedará colgado ese tiempo: “Fue una propuesta del Tasso que quede todo ese tiempo, permitiendo a todos aquellos que lo quieran ver, tener la posibilidad de verlo cuando lo deseen”.

La directora de Folklórica reivindica la gestión actual de la radio, sintiéndose orgullosa de la calidad de las programaciones y del esfuerzo dado para vindicar a la música nacional, desde Radio Nacional.

Las entradas para el show están disponibles aquí