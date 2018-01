Lo que nuestro primer año de radio nos dejó

Fin de un ciclo, envión para continuar Distinto tiempo durante 2018, como siempre cada viernes de 22:00 a 24:00 por Nacional Rock.

Nito Mestre, acompañado por Pamela Gowland y Daniela Rodríguez en la producción, selecciona segmentos destacados de su primer año de radio, siendo parte de la propuesta Música por Músicos.

También anticipa novedades importantes para el rock nacional, por ejemplo una que lo incluye junto a Charly García, Raúl Porchetto y León Gieco… ¿PorSuiGieco?

Playlist: Thank God It's Christmas, Queen Seminare, David Lebon, Nito Mestre La mamá de Jimmy, PorSuiGieco Pride and Joy, Stevie Ray Vaughan Ramblin' Man, The Allman Brothers Band Quadrant 4, Billy Cobham I Am the Walrus, The Beatles Hotel California, The Eagles Paint It Black, The Rolling Stones Rutas argentinas, Almendra Pensar en nada, León Gieco Both Sides Now, Judy Collins El tuerto y los ciegos, Sui Generis