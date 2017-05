“Lo importante es salir a la calle y decir no a la obscena decisión de la Corte” dijo Nora Cortiñas

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque “viola pactos internacionales y leyes internas” y afirmó que no pueden “llevarse por delante una lucha de muchos años”. “Los delitos de lesa humanidad no pueden ser perdonados y no se pueden bajar las penas que costaron años” lograr, aseveró. Dijo que en la marca a Plaza de Mayo, prevista para hoy a las 18, se prevé la lectura de un documento, pero consideró que eso no tiene importancia y que lo importante esa salir a la calle para rechazar la decisión del máximo tribunal de justicia.