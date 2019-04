“Llevábamos por recorrido 25 viandas, hoy llevamos 45 y no nos alcanza”

En esta emisión de #BorderPeriodismo, María Julia Oliván dialogó con Silvina Iglesias, de Amigos en la Calle, un grupo de personas que se organizan para llevarle ayuda a cientos de persona que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, Iglesias expresó que “decidimos no quedarnos quietos, nos mueve el amor y esto de pasar a lado de una persona que esté en situación de calle y que no nos dé lo mismo, sentimos la necesidad de hacer” y agregó que “hay un montón de maneras de colaborar, no es solo yendo los viernes”.

Por consiguiente, Iglesias notó un incremento de gente en la calle y mencionó que “nosotros llevábamos por recorrido entre 20 y 25 viandas, hoy llevamos 45 y no nos alcanza” y añadió que “hay familias ahora, la línea es muy finita para quedar en la calle, ayudemos porque no sabemos que puede pasar mañana”.