Llamaron a la familia para controlar síntomas y la paciente había fallecido

Se replican las situaciones dramáticas en la provincia de Jujuy, donde la respuesta del sistema de salud público se encuentra colapsada.

DESCARGAR

Crudo testimonio de Jorgelina , hija de Elvira quien falleció en el Hospital Zabala de Ciudad Perico:

“Estamos sacando fuerzas con mi familia, espero que esto llegue a todos para que no pasen lo que nosotros pasamos deje a mi madre en el hospital y pasamos los peores días ella estaba muy débil , tenia diabetes y con las defensas bajas; yo no quería llevarla al hospital para que no se contagie”

“En guardia del Hospital de Monterrico ella recibió atención, donde lamentablemente no había camas por lo que la derivaron a Perico, donde nos comunican que ella quedaría internada por falta de oxigeno ”

“Al día siguiente me informaron que mi madre estaba en un pasillo por que no tenían camas, con un estado delicado de salud; nos pedían en una clínica privada $15 mil pesos por día para trasladarla ya que el hospital San Roque no tenia disponibilidad para recibirla”

“El pasado martes mi madre falleció y desde el hospital nunca me llamaron, a mi mamá la mataron ahí”

MÁS DOLOR SOBRE EL DOLOR

Sin embargo, tras el drama de la familia siguió el día jueves, a tres horas de haber sepultado a su madre, los familiares ya en el domicilio, recibieron un llamado de las autoridades del COE Municipal, quienes preguntaban por la señora para tomarle la temperatura.

Una hora más tarde desde el COE Provincia, tras cinco días de haber quedado registrado los datos de la extinta en el Hospital cabecera del departamento, un médico asignado a tele-medicina, llamó para evaluar a quien ya había sido sepultada.