Llach: “Está faltando una carrera específica de formación directiva”

A partir de una investigación realizada por la directora del Departamento Educativo de la Universidad Torcuato Di Tella, Claudia Romero, el equipo de Bien Aprendidos analizó el rol del director de escuela en el sistema educativo argentino, y su perspectiva hacia el futuro.

“En la Argentina, a diferencia de otros países, el director de escuela es un profesor o un maestro que ha pasado varios años y que, muchas veces, para poder dejar el aula o porque está agotado o porque requiere una mejora salarial, decide entrar en la carrera directiva. Y en realidad carece de formación específica y de condiciones de trabajo que le permitan llevar adelante ese liderazgo”, explicó Romero, en diálogo con Daniel Santa Cruz.

Romero, una de las autoras de la investigación, dijo que los directores llegan grandes al cargo en nuestro país, y enfatizó en que “muchos docentes deciden salir del aula por el agotamiento que produce, y no por vocación”.

“No conozco ningún estudio que no diga que la calidad de los directores y de su accionar es determinante en los resultados de las escuelas, y, algo muy importante, es que esa determinación se da, sobre todo, en las zonas más vulnerables”, indicó el ex ministro de Educación, Juan Llach. A su vez, el ex funcionario reclamó la creación de una carrera de formación directiva. “Está faltando una carrera específica de formación directiva. No porque una persona haya hecho un buen trayecto docente, será un buen director, se requieren habilidades distintas”, sostuvo.

Luego, el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, se refirió al estudio en cuestión y relató su experiencia al frente de uno de los establecimientos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.