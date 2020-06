Liverpool Campeon

El Liverpool se proclamó este jueves campeón de Inglaterra por 19ª vez en su historia. Después de 30 años sin ganar la liga, los Diablos Rojos, todavía campeones de Europa,festejaron desde sus casas y no en el terreno de juego. Así lo quiso el destino. Tras la goleada del equipo de Jürgen Klopp contra el Crystal Palace el miércoles, el 2-1 del Chelsea contra el Manchester City dejó al equipo de Pep Guardiola sin opciones matemáticas.

El Liverpool no conquistaba la liga inglesa desde 1990 y por lo tanto es la primera vez que la logra en el formato Premier.

DESCARGAR

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020