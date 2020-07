Lito Nebbia: “Espero que todo termine pronto, por la gente que la pasa mal”

Litto Nebbia conversó con Santiago Giordano en Abrimos los domingos, yu contó detalles de su presente, cómo vive la cuarentena, su reflexión sobre la pandemia, las nominaciones a los Premios, Gardel 2020, el funcionamiento de su productora y las nuevas formas digitales de hacer y escuchar música.

“Estoy re inventando los días, deseando que esto termine sobre todo por la cantidad de gente que la está pasando muy mal desde lo económico o desde lo habitacional”

“Yo estoy en casa, con mi mujer hace 100 días, regresé de un viaje a México y desde Ezeiza me vine para acá y no salgo, miro tele, escucho música, leo, compongo, me cuido mucho”.

El músico fue consultado respecto de las nominaciones a los Premios Gardel que serán entregados el mes próximo y sostuvo que los premios siempre son un halago y aunque resultan competitivos, siempre es lindo.

Además hizo un repaso sobre el funcionamiento de su estudio de grabación y sobre las nuevas formas de hacer y escuchar música en este contexto de aislamiento social que vive el Mundo.