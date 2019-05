Lisandro López entrenó normalmente

El futbolista de Boca Lisandro López trabajó a la par de sus compañeros en la práctica de este viernes y crecen las chances de que sea titular, en la final de la Copa de la Superliga frente a Tigre, el domingo a las 18.45, en Córdoba. De todas formas, el entrenador Gustavo Alfaro no confirmó el equipo. De no estar López no jugarácon cinco en el fondo. El otro jugador que á en duda es Carlos Tévez. Habrá que esperar a la práctica de este sábado donde Alfaro definirá el equipo