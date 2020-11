Lisandro Aristimuño: “Pimero, el arte”

El cantautor y músico multiinstrumental argentino, Lisandro Aristimuño estuvo en La Clave conversando acerca de toda su carrera musical.

El Viedmense (oriundo de Viedma, Río Negro, Argentina) comentó acerca de su particular iniciativa en buscar nuevos ritmos, notas y formatos musicales, siendo un destacado mezclador de géneros, entre rock, pop y electrónica, con géneros tradicionales como el folklore.



Al ser un músico independiente, Lisandro sostuvo que todos sus discos tienen su marca personal, bautizados por su propio sello discográfico, llamado “Viento Azul”

“Es una decisión ideológica. Por la libertad que te da ser autogestionado. No me gusta que me molesten las multinacionales que solo buscan vender más, antes que hacer mejores contenidos”