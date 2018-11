Líneas del radicalismo postulan a Insausti como presidente de la UCR local

El contador Hugo Insausti es el flamante presidente de la Unión Cívica Radical en Santo Tomé. Es la única lista que se presentó, y su proclamación será el 2 de diciembre.

“Realmente mi candidatura apareció un poco por el pedido de la juventud, inclusive con el sector que lidera Nena Ríos hemos tenido entendimiento, un acuerdo. Incluso el núcleo duro de la época de Arturo Colombi. Y tenemos el apoyo de Joselino (Fernández Blanco), Néstor (Buján), Carlitos Suaid, José Augusto (Suaid), ellos fueron un poco los que me pidieron, tardé un poco en decidirme. Y no me quedó otra que aceptar”, afirmó.