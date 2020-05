Líderes económicos reflexionarán sobre la economía global tras la pandemia

El lunes 25 de mayo a las 16 hs tres referentes económicos de la región conversarán a través de la plataforma facebook live, sobre los destinos de la economía latinoamericana tras la pandemia de coronavirus.

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el ex vicepresidente argentino Amado Boudou y el ex ministro de economía y actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, Luis Arce, compartirán sus perspectivas sobre la economía de la región, en un conversatorio coordinado por Guillermo Oglietti y propuesto por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

La charla podrá ser seguida a través de la página de la CELAG en Facebook.