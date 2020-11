Licenciados en enfermería siguen reclamando que el Gobierno los reconozca

Daniela Porras, licenciada en enfermería del hospital Notti se quejó que en el sistema de Salud desde el gobierno provincial “no se está prestando atención a lo más importante que es el recurso humano, hemos enfrentado la pandemia y nos dan la espalda, no se ha abierto el diálogo, no nos quieren escuchar venimos realizando reclamos y no hemos obtenido respuesta de nada”, dijo.

Porras detalló que “Los licenciados en enfermería, los profesionales, técnicos, médicos, más de 3000 personas trabajando como prestadores de servicios, con sueldos muy bajos, no se puede continuar. Cada vez que hacemos una marcha, el gobierno sale a dar noticias que no son reales. Anunciaron que hicieron llamado de pase a planta y solo han pasado a 33 de 3000 para hacer pantalla”, afirmó.

Porras adelantó que el próximo 20 de noviembre a las 9, realizarán una concentración frente al hospital Central y el 21, día de la enfermería un festival denominado “Músicos por la Salud, en el predio de la Virgen para “brindar un show y hacer conocer el reclamo” señaló.

