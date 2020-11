En tiempos de pandemia, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey dijo estar “vacunado”, pero no por el coronavirus, sino contra la “enfermedad del poder”, una de las expresiones lanzadas por el ex mandatario salteño en su reaparición en los medios, especialmente en los nacionales. El Lic. Edgar Domínguez, en su columna semanal a través de La Radio Pública, hizo un análisis acerca del regreso de Urtubey después de haberse tomado un año sabático de la política y en el más absoluto silencio:

