Leyeron la primera imputación de Menéndez en el sexto juicio

Está comprendido en otras causas por delitos de lesa humanidad, pero se trata del primer hecho de Mendoza por el cual el múltiple condenado y ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, responde oficialmente a través de la lectura del requerimiento realizada hoy a través de la secretaría del TOF 1 durante la última audiencia del año. Es por la desaparición de la joven maestra y militante Olga Inés Roncelli de Saieg, secuestrada el 13 de septiembre de 1977 en un operativo de fuerzas conjuntas bajo dominio del Comando de Operaciones Táctico -COT- del Estado Mayor, y trasladada al D2 donde fue vista por última vez. El represor está involucrado por “formular y transmitir las órdenes genéricas, secretas y verbales, en cuyo contexto actuaron sus subalternos”, junto a otros condenados por otros hechos como el máximo responsable de la inteligencia militar, Paulino Enrique Furió, y los sucesivos jefes del D2 Alcides París Francisca y Ricardo Benjamín Miranda, mientras que otro jerarca policial, Aldo Patrocinio Bruno, ha sido apartado por motivos de salud. Todos están acusados como autores mediatos por privación abusiva de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente agravado, aunque a Menéndez y Furió no se les imputa la asociación ilícita. Las audiencias retoman a partir de la primera semana de febrero ya que no se pudo leer la causa de Oscar Miguel Pérez porque el único acusado, el ex policía del D2 Roberto Juan Usinger, se negó a comparecer aduciendo motivos de salud, por lo cual el fiscal Dante Vega pidió que se aseguren los monitoreos para que los imputados no resuelvan por propia voluntad y que el Servicio Penitenciario -ante otros reclamos- realice los traslados a Tribunales en tiempo y forma.

Secretaria del Tribunal sobre “el dominio de organización” de Menéndez al frente del IIl Cuerpo y sus declaraciones contra las víctimas y el juzgamiento.

Secretaria del Tribunal sobre el rol de Furió al frente del G2 del Ejército, el despliegue de la “gran unidad de combate” en Tucumán, y las reveladoras autoincriminaciones del ex jefe de Inteligencia en su propio legajo.

Fiscal Vega sobre precauciones y medidas junto al Tribunal ante irregularidades en los traslados de los imputados y su comparecencia.

Audiencia del 22 de diciembre de 2016. Informe de Sebastián Moro. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.