Leonor Cruz: “La militancia me enseñó a desear vivir de otra manera”

El día de Leonor Cruz arranca muy temprano. A primera hora de la mañana, se toma unos mates y sale para cumplir su función en la Secretaría de la Agricultura Familiar del Estado de Tucumán; sus días se alternan entre “agitados y tranquilos”.

Pero su vida también está marcada por la militancia. A fines de la década del ’90, cuando ella y su ex pareja se encontraron en una situación donde, según relata, no tenían para comer, encontró una organización en el barrio donde vivía. Desde entonces, comenzó a militar en los barrios y, desde hace un tiempo, se desempeña como secretaria de Géneros de la CTA de Tucumán, con el objetivo de darle una mirada feminista “que todavía le falta” al sindicalismo.

Hoy, Leonor recorre los barrios de la provincia para reunirse con las mujeres y escuchar sus problemáticas que van desde la pobreza hasta la violencia familiar. “Mi vida cambió en función de la militancia. No sólo me dio un vuelco en la mirada, me enseñó a desear vivir de otra manera”, afirma.

Además, en diálogo con la Radio Pública, denuncia las situaciones sociales y de violencia que se encuentra día a día, y está “convencida” que su contención para afrontar todo esto es la esperanza en un proyecto de país donde “todos tengan las mismas oportunidades”.