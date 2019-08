Mercoledì 28 agosto abbiamo intervistato telefonicamente Leo Paparella, importante coiffeur del nostro paese. Leo ha un programma sul Canale America 24 ed un altro sulla Metro. Ogni anno organizza un’importante sfilata a Mar del Plata.

Durante l’intervista ci ha raccontato quali sono i segreti per un bel look e quali sono le tendenze per l’estate argentina.