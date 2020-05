Legislatura ratificó la prohibición de cortes de servicios a 64 mil usuarios

La diputada justicialista Margarita Batista se refirió al protocolo sanitario que se implementa en la Legislatura, las sesiones mixtas y la visita presidencial

En una nueva sesión mixta presidida por el vicegobernador Eber Wilson Solís, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó este jueves por unanimidad el decreto del Poder Ejecutivo del 20 de marzo de este año, por el por se suspenden los cortes del servicio de electricidad y de provisión de agua potable, por el término de 180 días, a más de 64 mil usuarios beneficiarios del programa provincial “Esfuerzo Formoseño”.

Con la presencia física en el recinto de los jefes de bloques y desde sus despachos u hogares de los demás legisladores, la legislatura trató el despacho de la Comisión Nº 1 de Legislación, que dio dictamen favorable este miércoles a la ratificación del decreto del gobernador Gildo Insfrán, dictado “ad referéndum” de la Legislatura provincial.

Consultada sobre la sesión, la diputada provincial por el Partido Justicialista (PJ), Dra. Margarita Inés Batista, sostuvo que “finalmente la oposición terminó acompañando el proyecto, pero tuvieron como ocurrió en la sesión pasada un negacionismo permanente, una amnesia de todo el desastre que han hecho y una sucesiva falta de defensa a los formoseños, cada vez que tienen la oportunidad de demostrar que les importa la provincia y los formoseños”.

“Ahora, tenemos que escuchar críticas de personas que ocupan distintos cargos, que los ocuparon en el momento de Mauricio Macri, y no defendieron a Formosa, y nunca se preocuparon porque a la Provincia no le llegaba fondos, o que las obras no se terminaran. Que se olvidaron de todo y ahora ponen palos en la rueda”, sentenció la legisladora.