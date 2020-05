LE POINT DE DÉPART DE L’INDÉPENDANCE ARGENTINE

Le 2 5 mai est l’une des dates patriotiques les plus importantes pour l’Argentine, qui commémore la Révolution de mai, un exploit qui s’est conclu par la constitution de la première Junte de gouvernement qui a annulé l’autorité du vice-roi espagnol Baltasar Hidalgo de Cisneros sur la vice-royauté du Rio de la Plata.

Les événements qui se sont terminés le 25 mai 1810 ont marqué le début du processus d’émergence de l’État argentin, qui ne proclamera son indépendance que 6 ans plus tard, le 9 juillet 1816.

C’est pourquoi ce lundi est un jour férié sur tout le territoire argentin. Et la radio publique diffusera un programme consacré à une nouvelle célébration de la Révolution de mai que nos amis du monde entier pourront écouter via www.rae.com.ar grâce au signal commun de RAE, l’Argentine vers le monde et de AM 870 vers tout le pays.

De 14:00 à 16:00 heure locale (17:00 à 19:00 UTC), Gustavo Campana réalisera un programme spécial avec des interviews et des enregistrements historiques sur l’importance de cette date et les différentes représentations sociales dans la perspective actuelle.

Dans cet espace, sera diffusée le théâtre radiophonique « Cinco días que conmovieron al Rio de La Plata » (Cinq jours qui ont ému le Rio de La Plata), une pièce écrite par Alejandro Stilman et mise en scène par Nora Massi. Cette adaptation a été enregistrée par les acteurs et actrices depuis leur domicile grâce à des plateformes numériques dans le cadre de l’isolement obligatoire dû au coronavirus. Avec les performances de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pesoa et une grande distribution, la pièce passe de la voile et des galères à la communication virtuelle, donnant lieu à une production sans précédent dans l’histoire du théâtre radiophonique.