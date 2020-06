Le héros qui rêvait d’une Argentine juste

Cette année, en Argentine, nous commémorons le 200e anniversaire de la mort d’un de ses principaux personnages illustres à travers l’histoire : Manuel Belgrano. Avocat, homme d’État, journaliste et militaire parce que la situation le requérait, cet homme rêvait d’un pays juste, où chacun aurait une place digne. Et, poursuivant cet idéal, il est mort pauvre et oublié.

Manuel Belgrano était « créole ». C’est-à-dire un homme blanc né dans les territoires de la colonie espagnole. Il a étudié le droit à l’université de Salamanque en Espagne. À son retour, il fut l’un des esprits les plus actifs dans la promotion du processus d’indépendance des territoires qui formaient alors la vice-royauté du Río de la Plata, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

Une de ses lettres est la clé pour comprendre la figure de Belgrano. « J’ai eu l’esprit brisé et j’ai compris que rien ne serait fait pour les provinces par des hommes qui, en raison de leurs intérêts particuliers, retardaient ceux du peuple », a-t-il écrit.

Néanmoins, il a investi sa fortune personnelle, sa santé et sa vie privée dans l’idéal de libérer « le peuple du joug espagnol ». Son but, malgré le découragement dû aux misères qui marquaient déjà à cette époque le passage du processus libertaire, n’était que de « semer les graines qui pourront un jour porter leur fruit, soit parce que des personnes stimulées par le même esprit se consacrent à sa culture, soit parce que l’ordre même des choses les fera germer ».

Il meurt le 20 juin 1820. Pauvre. Seul. Critiqué par ceux qui ne partageaient pas son idée que les Créoles, les Indiens et les Noirs étaient une partie fondatrice de l’Argentine naissante. Il n’avait que 50 ans et n’a pu payer son médecin qu’avec une montre qui, cent ans plus tard, a été volée dans un musée de la ville de Buenos Aires.

Deux siècles après sa mort, le vœu de tout Argentin comme Manuel Belgrano est toujours une condition pour une vie équitable et inclusive pour tous ceux qui vivent sur ce territoire. Malheureusement, c’est aussi un slogan pour les photos de beaucoup d’autres.

Dans ce cadre, RAE, l’Argentine vers le monde partage avec ses auditeurs la vidéo avec un hommage pour qui a été le créateur du drapeau argentin. Une œuvre collective appelée « Sube » et produite par la Radio publique sur la chanson composée par Víctor Heredia et popularisée par Mercedes Sosa.

Présentation : Eric Domergue

Texte : Silvana Avellaneda

Web : Julián Cortez