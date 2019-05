“Le hablo al Gobernador de desarrollo, me responde con lista de almacenero”

La intendenta de Zapala Soledad Martínez se refirió a la firma del contrato con la unión de empresas que estará a cargo del desarrollo de Zona Franca. Destacó que la gestión municipal fue clave para la concreción del proyecto que tiene 25 años. “Zapala se viene preparando, tiene condiciones, terrenos, disponibilidad de servicios y de viviendas”, manifestó la intendenta y destacó la expresión del CEO de la unión de empresas, Fernando Montero, quien dijo que la Zona Franca Zapala es como “el canal de Panamá continental”.

En este sentido, ayer durante el acto, en Casa de Gobierno, Martínez le dijo al Gobernador que “no hay inversión pública planificada para el desarrollo” en la provincia y reclamó por otras obras que no se concretan. “La obra de gas del parque industrial, hace 4 años que está paralizada, ya tiene 20 millones de pesos de inversión”. La intendenta relató que Omar Gutiérrez enumeró algunas inversiones de la provincia en la ciudad como las canchas de césped sintético de dos clubes. “Yo le hablo al gobernador de desarrollo y me contesta con una lista de almacenero”. Martínez reconoció la importancia de esas obras pero reiteró que Zapala necesita otras definiciones de desarrollo y planificación. “Si no hubiéramos estado nosotros no habría Zona Franca”.

Por último, Martínez hizo un breve recorrido por las obras de su gestión municipal de 8 años, y lo que quedó pendiente.