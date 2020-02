Le Gran Chaco est une région géographique partagée par trois pays : l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay. Ses limites naturelles sont à l’ouest la Précordillère des Andes, au nord les Llanos de Chiquitos et les prolongements montagneux du Mato Grosso, à l’est le fleuve Paraguay et au sud les rivières Saladillo ou Dulce.