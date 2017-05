Lautaro Martínez se perderá el Mundial Sub 20 por una lesión

El delantero Lautaro Martínez, figura del seleccionado argentino sub 20, se perderá el Mundial Sub 20 de Corea del Sur por la lesión sufrida el domingo durante un amistoso en Vietman, confirmó hoy Mario Martínez, padre del jugador.

El futbolista de Racing Club sufrió un duro golpe en la parte izquierda del rostro, que le provocó una lesión en la tráquea por la que deberá ser operado en Corea, antes de retornar al país para continuar con su recuperación.

El padre confirmó la novedad en radio De la Bahía, de la ciudad de Bahía Blanca, de donde es oriundo el jugador.

Al respecto, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó en su página oficial que a Martinez le realizarán hoy un nuevo estudio de imágenes para determinar la gravedad del traumatismo pero no confirmó su baja del plantel que disputará el próximo certamen ecuménico de Asia.

La entidad de Viamonte 1366 comunicó que el juvenil viajará mañana rumbo a Corea del Sur y que allí seguirá evaluado por el cuerpo médico del seleccionado sub 20 y otros especialistas.

Argentina, séxtuple campeón mundial de la categoría, integrará el Grupo A del Mundial junto con el local Corea del Sur, Guinea e Inglaterra, rival del debut el próximo viernes 20 en la ciudad de Jeonju.