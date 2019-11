Lauritto: “Costó mucho esfuerzo”

Después de años de gestión en pos de la apertura del centro de rehabilitación neurológica de Arene, este viernes 1 se realizó la conferencia de prensa que anunciaba el inicio de actividades. En el acto de apertura el Intendente de Concepción del Uruguay José Lauritto indicó: “acá hay aportes de la Nación, Provincia y de la comunidad” y agrego “hubo una decisión y esa decisión es la que vemos hoy de no bajar los brazos”. Lauritto afirmo que “costo mucho esfuerzo” pero hoy la ciudad cuenta con un centro de rehabilitación neurológica que posibilita que la gente no tenga que ir a otros lugares y sea un centro de referencia en la zona. El intendente dijo que “la provincia va a aportar con recursos humanos” con el objetivos que después sean autosustentable. También Lauritto resalto que sin la colaboración del Concejo Deliberante no hubiese sido posible.