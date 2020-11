Laura Olmos: “Celebro la posibilidad del autocultivo responsable”

El Gobierno nacional, a través del decreto 883/2020 , reglamentó la ley de uso medicinal de cannabis. Lo que se busca es “facilitar e impulsar la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos” y asegurar “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”. Además incluye la autorización del “autocultivo o el cultivo solidario”.

Laura Olmos es una sanjuanina de 60 años que padecía dolores de rodilla debido a una neuropatía de los miembro inferiores. Por este motivo debió dejar su trabajo y mudarse de su departamento. Hace unos años que Laura conoció el aceite de cannabis.

En diálogo con Radio Nacional San Juan, Laura Olmos celebró esta posibilidad de que se le de curso legal al autocultivo responsable. Le otorgó gran relevancia a que “exista la posibilidad concreta y real de poder tener las plantas necesarias para uno poder producir su propia medicina”, sentenció Laura.

En Nota al Pie, la sanjuanina contó que “tengo un nieto autista, y lo busqué en internet por mi nieto, en ese momento de 18 años. Cuando lo conseguí, lo primero que pensé es el niño puede ver elefantes volar y no va a poder manifestarlo, y opte por tomarlo yo”. Y siguió comentando que “le pedí a mi marido y a un amigo que estaba en ese momento en casa que me miraran, porque yo le tenía mucho miedo a ‘estar drogado’, y al tercer día, me encontré con la sorpresa que me levanté y estaba espectacular”.

Laura vio esta medida como positiva, porque según argumentó “la calidad de vida es el tema, con el sueño, la digestión de los alimentos, con el tema del dolor”. Con mucha emoción dijo que “mi nieto no logró hablar como el video, pero un chiquito que gritaba todo el tiempo, dejó de gritar; que se autogolpeaba, dejó de golpearse; un niño que no te miraba, pudo concentrarse y mirarte a los ojos y sonreír”.

