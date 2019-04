El secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, dialogó con Romina Manguel sobre el movimiento antivacunas. “Las vacunas no es un beneficio individual, es colectivo. Si no estamos todos vacunados, el virus no deja de circular”, advirtió Rubinstein, quien a su vez dio por tierra los supuestos argumentos de este grupo de personas. En tanto, el secretario desmintió el faltante de vacunas en el sistema de salud del país.