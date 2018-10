Las últimas novedades del asesinato de Jamal Khashoggi

La primera intervención de Corresponsales en Línea fue del Dr.Kivanc Ulusoy, profesor de ciencias políticas en la universidad de Estambul, quien dio conocer las últimas novedades del caso Jamal Khashoggi, un periodista saudita disidente, exiliado en Washington y columnista del Washington Post, en el consulado de su país en Estabul, Arabia Saudita.

Asimismo para analizar las razones porque las encuestas tiene a Jair Bolsonaro como el principal candidato a ganar las próximas elecciones presidenciales en Brasil, el equipo de Radio Nacional entrevistó al profesor de la escuela de asuntos de internacionales de ciencia políticas, Alfredo Valladão. “La gente está harta. Hay una crisis económica que es la peor de Brasil. El año pasado hubo 64 mil homicidios, peor que Siria. Una parte de esta clase media que llegó con Lula, está volviendo a la mísera. Es un voto anti PT, anti Lula”. Expresó Valladão.

“No creo que Bolsonaro pueda hacer un modelo, nadie sabe lo que puede hacer, porque de hecho no tiene programa, ha hecho declaraciones de extrema derecha, pero no hay programa, no creo que Bolsonaro pueda ser un ejemplo para los otros”.

Además María Laura Avignolo, dialogó con uno de los economistas de London School of Economics. Jean Paul Faguet, acerca de los posibles escenarios y las consecuencias si no llegará haber un acuerdo sobre el BREXIT. Faguet sostuvo que “salirse de la Unión Europea es malo para el Reino Unido a largo plazo, pero es malo en un sentido no dramático”, y añadió que “limitarse del acceso desinhibido al mercado económico más grande del mundo es un absurdo y es algo que no es positivo a largo plazo”.