“Las políticas de Género atravesarán el contenido de la Radio y TV Públicas”

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, dialogó con Noelia Moreyra y abordó diversos temas como el rol de los medios públicos, la integración de la perspectiva de género en las programaciones, y los hechos de violencia ocurridos este jueves 9 de julio en inmediaciones del obelisco porteño, en los que fueron agredidos periodistas: “lo sucedido ayer fue grave y mereció el repudio de todo el arco político. Hay un odio que nunca es buen camino para dirimir las diferencias. Lo afirmó el mismo Presidente cuando dijo que hay que combatir a los odiadores seriales, pero que le encantaba la diversidad ideológica y de opiniones. Hay una sociedad que quiere vivir pacíficamente y existe un grupo muy minúsculo que hace este tipo de cosas, pero también hay que decir que 24 horas antes de esos hechos, el ex presidente Mauricio Macri, al decir que hay libertades coartadas en la Argentina y que se hacen cosas que no son institucionales, miente, y al hacerlo, alienta esas situaciones y al grupo muy minúsculo que las protagonizan, y entonces me pregunto qué esconden o hacia donde apuntan esas palabras”, señaló.

En lo referido al rol de los medios públicos indicó: “hay que dar lugar a todas las voces, en la Televisión y en la Radio Públicas, se escuchó a Macri y a integrantes de la oposición.

Al analizar lo sucedido en LRA 15 Radio Nacional Tucumán, donde este 9 de julio se colocó nuevamente una placa que instituía el nombre de Mercedes Sosa a la emisora, y que había sido retirada por la gestión anterior, dijo: “Clarín y La Nación tuvieron la desfachatez de desmentir al propio presidente Alberto Fernández quien hizo alusión al tema en el acto central por el Día de la Independencia, y publicaron mentiras, tanto que la Fundación Mercedes Sosa emitió un comunicado en el que las refuta y al que Clarín, en la edición de hoy, contesta: “un hermano de Mercedes Sosa, sigue nuestro relato. Lo cierto es que la placa fue retirada por la anterior gestión, y ante el reclamo de familiares de la artista, dieron diferentes excusas y jamás la repusieron, a pesar que el mismo Hernán Lombardi, en ese momento titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, les había prometido intervenir. Pero no se trata solamente de una placa sino de la línea que se bajó al personal de la emisora: que la misma ya no llevaría ese nombre, y que sólo se llamaría LRA 15 Radio Nacional Tucumán, que era la forma en que se presentaban las notas e informes que enviaban a LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires. Se invisibilizó el nombre de Mercedes Sosa”, aseguró.

“En RTA trabajamos desde la perspectiva de género, porque hay que decir que aún cuando las leyes determinan igualdad, en la práctica no se concreta. No hay total igualdad de género y día a día tratamos de conseguirla, por ejemplo con la asignación de directoras en las emisoras y personas trans al frente de noticieros o programas de radio como en Córdoba, en FM Clásica o en el noticiero central de la Televisión Pública. Estamos proyectando la creación de una Dirección de Diversidad y Género, y con el colectivo de RTA de mujeres se está trabajando para que la perspectiva de género atraviese las programaciones y queremos que participen todas las mujeres del país”, aseveró.

Respecto a la concreción de las Entrevistas Federales, de las que participan periodistas de las radios de todas las provincias, expresó: “agradezco al Presidente que haya accedido a hacerlo, es la primera vez que sucedió y fue transmitida por Radio Nacional. Pero la idea es concretarlas también con opositores, para que hablen todos, y las notas no sean sólo con las radios de la Capital Federal, como suele ocurrir”, finalizó,