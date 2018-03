“La gente está asustada porque los delincuentes vienen armados”

“Nos tocó otra vez padecer la visita de estos señores que (como digo siempre), nos tienen de cajero automático”, comenzó diciendo Ariel Russo, dueño de estaciones de servicio en la ciudad, en diálogo con LV4. Afirmó estar cansado de la inseguridad, de la falta de prevención y de que “no encuentran a nadie y de que a los que encuentran, entran y salen.”

Dijo que cuando no era una estación, era otra, o el minimercado o la playa. Respecto del último hecho al que calificó como “muy rápido”, relató que una persona se aproximó al surtidor de GNC y tras ser despachado “cuando el playero termina, saca el arma, le arrebata la cartera a los empujones, donde tiene el efectivo, y se da a la fuga e inclusive se olvidó el socio acá.”

Notablemente fastidiado Russo hizo mención a la cantidad de veces que han sido asaltados y reconoció que su personal tiene miedo: “La gente está asustada porque vienen armados”, dijo y agregó “un tipo que te asalta a las 7 de la mañana y olvida al que venía acompañándolo, sin duda venía o alcoholizado o pasado de droga o alguna cosa así”.

Russo opina que para solucionar este problema “tiene que haber un acuerdo en la justicia para empezar a proteger a quienes tienen que proteger y no a los delincuentes”. Posteriormente hizo un análisis respecto de la inseguridad, las leyes vigentes, la tarea de la policía y de la justicia.

Finalmente habló que las medidas que se están tomando en Mendoza para cuidarse de la inseguridad, (no atienden de noche, sólo reciben débito no efectivo, no atienden a las motos en ciertas horas, etc.) y comentó que a pesar de las reuniones con las autoridades y todas las promesas, “las medidas sólo duran dos semanas”.